Vier Partien noch für Phönix Schifferstadt, dann wird das „Abenteuer Verbandsliga“ nach nur zwei Spielzeiten zu Ende sein. In den letzten Begegnungen möchte sich das Team von Bald-Trainer Pietro Berrafato vernünftig präsentieren, ehe es in der kommenden Spielzeit in der Landesliga an den Start geht.

Die „Abschiedstour“ beginnt für Phönix Schifferstadt am Sonntag um 15 Uhr bei Tabellenführer Eintracht Bad Kreuznach. Einfach dürfte es nicht werden, aber