Im Alten Rathaus Schifferstadt stellen Schülerinnen und Schüler aus Merseburg ihre Porträt-Arbeiten aus. Vernissage ist am 2. Juni.

Das Alte Rathaus in Schifferstadt wird im Juni zur Galerie für junge Kunst aus Sachsen-Anhalt. Unter dem Titel „Portraits“ zeigen Schülerinnen und Schüler des Domgymnasiums Merseburg ihre Arbeiten. Die Vernissage findet am Dienstag, 2. Juni, ab 19 Uhr statt. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von Gereon Hoffmann aus Schifferstadt.

Die Ausstellung widmet sich dem Thema Porträt, heißt es in einer Mitteilung. Die Jugendlichen haben sich dabei mit unterschiedlichen Techniken auseinandergesetzt: von Zeichnungen und Malerei bis hin zu Druckgrafiken. Entstanden sind individuelle Arbeiten, die die Vielfalt und Kreativität des künstlerischen Nachwuchses zeigen.

Möglich wurde die Ausstellung durch eine langjährige Verbindung zwischen dem Domgymnasium Merseburg und dem Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises. Dessen Leiter Paul Platz pflegt seit Jahren Kontakte zur Schule und zu Schulleiter Steffen Rahaus. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelten sich zahlreiche gemeinsame Projekte und Begegnungen.

So reisten bereits Künstler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis nach Merseburg, um dort Workshops etwa zu Radierung oder Airbrush anzubieten. Umgekehrt waren Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt mehrfach bei Kunstaktionen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu Gast, unter anderem am Hambacher Schloss.

Zur Ausstellungseröffnung reist nun erneut eine Delegation aus Merseburg in die Pfalz. Außer sechs Schülerinnen und Schülern kommen auch Schulleiter Steffen Rahaus sowie die betreuende Kunstlehrerin nach Schifferstadt. Während ihres Aufenthalts wollen die Jugendlichen laut Mitteilung die regionale Kulturszene kennenlernen und sich austauschen.

Die Ausstellung ist bis 28. Juni im Alten Rathaus am Marktplatz zu sehen. Geöffnet ist jeweils samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.