Nach einjähriger Pause setzt der Laufclub (LC) Schifferstadt seine Tradition mit dem Rettichfestlauf fort. Dieses Jahr gibt es Neuerungen – vorneweg bei Start, Ziel und der Strecke.

Während es 2013 die Einführung des Staffelwettbewerbes im Hauptlauf und 2015 die Hinzunahme einer gesonderten Wertung „Walking“ waren, hat sich jetzt auch der Start- und Zielort geändert. Erstmals fällt diesmal der Startschuss auf dem Gelände der Stadtgärtnerei gegenüber der Waldfesthalle in der Speyerer Straße 145, nachdem zuletzt der Schillerplatz Dreh- und Angelpunkt des Laufes war.

Der Grund für die Verlegung ist in diesem Jahr der Wechsel des Standortes des Rettichfestes, das in und an der Waldfesthalle stattfindet. Und diesmal wird es wieder eine Erweiterung des Sportprogramm geben. Neben dem Bambinilauf über 650 Meter, einem Schülerlauf über 120 Meter findet diesmal auch neben dem Hauptlauf über zehn Kilometern wieder einen Lauf über die halbe Distanz von fünf Kilometern statt. Dies wurde erneut möglich, da der Ausrichter einen Rundkurs von 2,5 Kilometer abgesteckt hat, der dann jeweils zwei Mal zu absolvieren sein wird. Noch vor zwei Jahren mussten drei Runden gelaufen werden. Über die Distanz von fünf Kilometern liegen dem Veranstalter bisher 64 Meldungen vor. Über diese Distanz dürfte kein Weg an Lennart Nies (TV Maikammer) vorbeiführen. Der gebürtige Mutterstadter, der in Ludwigshafen lebt, bereitet sich nach seinem Start beim Tokio- und London-Marathon auf den Klassiker im September in Berlin vor. In Schifferstadt plant er sogar einen Doppelstart. Neben den fünf Kilometern, wird er auch im Staffel-Wettbewerb mit seinem Namensvetter und Freund Eric Nies (TV Maikammer) an den Start gehen und jeweils sich die 10 Kilometer-Distanz im Wechsel in Angriff zu nehmen.

Dort wird auch Organisationschef Daniel Jalalpoor mit Rainer Huber dabei sein. Dabei hofft der LC Schifferstadt auf weitere Nachmeldungen, da bisher erst vier Team sich angemeldet haben. Das gelte auch für den Hauptlauf über die 10-Kilometer-Distanz, deren Rundkurs vier Mal zu bewältigen ist. Im Jahr 2022 waren es noch sechs Runden durch den Ortskern. Bisher liegen 57 Meldungen vor. Dort dürfte die Favoritenrolle der gebürtige Eritreer Selama Tesfamariam Estopia (Laufteam TV Alzey) einnehmen. Der Afrikaner hatte erst im April beim Halbmarathon mit einer Siegerzeit von 1:08:30 Stunden ein Ausrufezeichen gesendet. So dürfte auch beim Rettichfestlauf kaum jemand an ihm vorbeikommen. Zuletzt siegte Markus Imbsweiler (TSG Heidelberg) bei den Männern und Ester Vargas (Landau Running Team) bei den Frauen. Beide Sieger des Hauptlaufes im Jahr 2022 haben bisher ihre Meldungen noch nicht abgegeben.

beim Rettichfestlauf soll auch der Nachwuchs nicht zu kurz kommen. Mit 57 gemeldeten Teilnehmern bei den Schülern sowie 32 Bambini hat der Ausrichter längst erkannt, dass das Laufen auch bei den Jüngsten auf große Beliebtheit stößt.