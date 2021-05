Für Turbulenzen hat die Premiere von Shakespeares „Der Sturm“ im Ludwigshafener Pfalzbau gesorgt. Nun wird die jüngste Eigenproduktion demnächst auf Youtube gezeigt, und die Verfilmung soll in ihrer Qualität mit den Angeboten der Bühnen deutschlandweit mithalten. Bei den Dreharbeiten ist vor allem der Techniker alarmiert – aus gutem Grund.

Vier Kameras, die das Geschehen auf der Bühne gleichzeitig in den Blick nehmen. Sie stehen im Nebel, als der Vorhang sich hebt. Dieser Nebel aus Trockeneis, von lautem Theaterdonner begleitet, hat schon die Premiere von Shakespeares „Der Sturm – Die bezauberte Insel“ in der Inszenierung von Tilman Gersch im Oktober in Turbulenzen versetzt. Der Feueralarm war damals im Ludwigshafener Pfalzbau losgegangen und hatte das vorfreudig gestimmte Publikum von den gerade erst eingenommenen Sitzen nach draußen expediert, bis der Brandschutz Entwarnung geben konnte.

Nun also, gleich zu Beginn des Filmdrehs, Szene 1, Take 1, zieht wieder eine große Wolke in den Zuschauerraum und hoch an die Decke, deren Rauchmelder bald anschlagen könnten. Umso mehr, als die Eröffnungsszene gleich mehrmals wiederholt werden muss und der Nebel immer wieder wabert. Weil das Licht nicht stimmt oder die Einsätze noch nicht perfekt sitzen. Bald, befürchtet ein Techniker und warnt, werden die Rauchmelder wieder Alarm schlagen.

Kontakt zum Publikum halten

Immerhin viermal sei es im vergangenen Jahr möglich gewesen, den „Sturm“ auf die Bühne zu bringen, blickt Tilman Gersch, der Intendant der Ludwigshafener Pfalzbau-Bühnen und Regisseur des Stücks, zurück. „Das war ein Riesenglück“, meint er dankbar. „Das war auch unsere letzte Vorstellung vor der Theaterschließung Ende Oktober, aber natürlich vor begrenztem Publikum.“ Um alle in der Pandemie vorgeschriebenen Mindestabstände einzuhalten, waren im vergangenen Jahr jede zweite Sitzreihe sowie die Ränge komplett gesperrt worden. Die Besucher, die ja auch untereinander Abstand zu wahren hatten, verloren sich geradezu im weiten Parkett. Allzu viele sind es also bislang nicht gewesen, die in den Genuss von „Der Sturm – Die bezauberte Insel“, Gerschs gelungener Inszenierung, gekommen sind. Vom 3. Juni, ab 19 Uhr, bis 7. Juni, um 11 Uhr, wird das Theater daher eine Verfilmung online stellen.

„Alle Theater, die geschlossen sind, suchen zur Zeit nach Wegen zu ihrem Publikum“, berichtet Gersch. „Landauf und landab streamen sie ihre Aufführungen.“ Er habe daher beschlossen, auch den „Sturm“ zu konservieren, „auf qualitativ gutem Niveau“. Eine „gewisse Fernsehqualität“ werde dabei angestrebt, „so dass man die Aufführung auch zu Hause gut anschauen kann“. Das sei recht aufwendig, „aber wir konkurrieren da natürlich auch mit allen Bühnen in Deutschland“.

Kopf im Eimer – und doch ertrinkt keiner

Zwei Tage dauern die Dreharbeiten für die rund 110-minütige Inszenierung. Vier Digitalkameras hat Norbert Kaiser, der die Aufzeichnung verantwortet, vor der Bühne positioniert. Sein Unternehmen artmetropol.tv mit Sitz in Edingen-Neckarhausen produziert Ausstellungstrailer, Dokumentationen und Footage vorwiegend für Kulturinstitutionen in der Metropolregion. Das Theater im Pfalzbau gehört schon länger zu seinen Auftraggebern, ebenso das Nationaltheater Mannheim, das Wilhelm-Hack-Museum, die Reiss-Engelhorn-Museen oder der Ludwigshafener Kunstverein.

„Ich stürbe gerne eines trockenen Todes!“

Die Feuermelder im Pfalzbau bleiben diesmal still. Dafür geht es auf der Bühne turbulent zu. In langen, wetterfesten Mänteln trotzen Ingrid Domann, Rainer Kühn und Thomas Halle als neapolitanische Seefahrer und Edelleute jenem titelgebenden, tosenden Sturm, der sie im zweiten Akt auf Prosperos „bezauberte Insel“ verschlagen wird. Halles Kopf steckt in einem Eimer Wasser, aber auch die beiden anderen japsen verzweifelt nach Luft. Ihr Schiff geht unter, und Domann wünscht: „Ich stürbe gerne eines trockenen Todes!“ Aber hier stirbt niemand. „Dieses Schauspiel des Schiffbruchs“, versichert Prospero, „hab’ ich mit solcher Vorsicht meiner Kunst geordnet, dass kein lebend Wesen, nein, kein Haar gekrümmt ist“. Der Herr des Eilands hat den Luftgeist Ariel ausgeschickt, das Schiff des Königs von Neapel an die Insel zu blasen.

Die Besatzung des Schiffs und die Bewohner der Insel samt der Geister, die sie bevölkern, werden in wechselnden Kostümen alle von Domann, Halle und Kühn verkörpert, neben denen auf der Bühne noch die drei Musiker Isabelle Bodenseh an den Flöten, Frank Rosenberger am Flügel und Frank Willi Schmidt am Bass, der Tuba und weiterem Instrumentarium agieren. Norbert Kaiser und sein Team versuchen sie alle einzufangen, im Bild wie im Ton. Die Voraussetzungen dafür sind gut, denn ein Theater unterscheidet sich von einem Filmstudio nicht allzu sehr.

Ungewöhnliche Perspektiven

Tilman Gersch muss während der Aufnahmen einen zweiten Regisseur an seiner Seite dulden: Norbert Kaiser, der die Kameraleute anweist. Das falle ihm keineswegs schwer, erklärt der Intendant, denn: „Das ist meine erste Fernsehaufzeichnung, und ich verlasse mich gerne auf deren Kenntnis, wie man das Theater optisch am besten ins Bild kriegt.“ In die Inszenierung des Stückes als solches redet ihm der Web-TV- und Filmemacher auch nicht rein. „Wir werden ein paar ungewöhnliche Perspektiven haben“, kündigt Gersch an, „aber natürlich geht es vor allem erst einmal darum, das Produkt so abzubilden, wie es auch auf der Bühne zu erleben war. Nur angeglichen an die Sehgewohnheiten zu Hause.“

Live von der laufenden Spielzeit erwartet Gersch sich nicht mehr viel. „Es könnte sein, dass wir vor dem Sommer noch vereinzelte Vorstellungen werden geben können“, überlegt er, „aber ich setze mein Hauptaugenmerk schon auf die Eröffnung der nächsten Saison“.