Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) per Twitter mitgeteilt hat, ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge die Strecke der Linien 7 und 8 zwischen den Haltestellen Oppau und Rheinfeldstraße gesperrt werden musste. Ein Ersatzverkehr mit Bussen war laut RNV eingerichtet. Inzwischen ist die Sperrung dem Unternehmen zufolge wieder aufgehoben worden, es könne allerdings noch zu Verspätungen kommen.