Ein Mitarbeiter einer Schießbude auf der Mannheimer Messe ist laut Polizei am Donnerstagnachmittag durch einen Schuss aus einem Luftdruckgewehr verletzt worden. Der Täter und sein Begleiter flüchteten. Gegen 15.15 Uhr war der Mitarbeiter mit den finalen Aufbauarbeiten am Schießstand beschäftigt, als zwei junge Männer für 15 Schuss bezahlten. Trotz der Aufforderung, noch kurz zu warten, lud einer der Männer das Luftgewehr durch und schoss. Dabei traf er den Mitarbeiter am Arm und verletzte diesen leicht. Trotz sofortiger Fahndung durch die Polizeibeamten der Sonderwache konnten die Männer nicht gestellt werden. Beide sollen zwischen 18 bis 20 Jahre alt sein. Der Täter ist 1,80 Meter groß und war dunkel gekleidet.