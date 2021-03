Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 22 Uhr versucht, in ein Teppich-Geschäft in der Oderstraße im Oggersheimer Gewerbegebiet einzubrechen. Die Täter haben laut Polizei mit Betonsteinen die Scheiben des Geschäfts eingeschlagen, was die Alarmanlage auslöste. Bis zum Eintreffen einer Streife waren die Einbrecher verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter das Geschäft nicht betreten haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.