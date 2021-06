Unbekannte haben die Scheiben an drei Fahrzeugen eingeschlagen, die in einem Gewerbegebiet bei Oggersheim abgestellt waren. Laut Polizei wurde in der Saarlautererstraße vermutlich in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag jeweils eine Scheibe an einem Auto und an einem Lkw eingeschlagen. Aus dem Lkw wurde ein Navigationsgerät gestohlen. In der nahegelegenen Saarburger Straße meldeten Zeugen in der Nacht zum Freitag ein Auto mit beschädigter Scheibe. Aus dem Fahrzeuginnern wurde nichts entwendet. Ob ein Zusammenhang besteht, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1750 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.