Gleich an mehreren Stellen in der Stadt sind am vergangenen Wochenende Scheiben beschädigt worden. Nun sucht die Polizei Zeugenhinweise. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Fenster in der Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße (Gartenstadt). Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Am Jugendwerk in der Pfarrer-Krebs-Straße (Mundenheim) wurden in derselben Zeit zwei Fensterscheiben beschädigt. Der Schaden ist laut Polizei ähnlich hoch. Auf 3000 Euro wird er geschätzt, nachdem Unbekannte an einem Bagger in der Pasadenaallee (Mitte) die Scheiben eingeschlagen haben. Diese Tat passierte zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Ob einen Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit noch ermittelt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.