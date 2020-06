Mehrere Scheiben haben Unbekannte laut Polizei an der IGS Edigheim eingeschlagen. Die Tat an der Gesamtschule geschah am Wochenende. Der Schaden beträgt rund 750 Euro. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall und fragt: Wer hat am Wochenende im Bereich der Schule verdächtige Personen gesehen? Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.