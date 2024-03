Unbekannte haben vermutlich mit Steinwürfen am Donnerstagabend mehrere Scheiben eines ICE auf der Fahrt von Frankfurt nach Mannheim beschädigt. Nach Polizeiangaben zersplitterten die Scheiben. Verletzt wurde niemand. Die Steinwürfe erfolgten gegen 17.30 Uhr kurz vor dem Halt am Hauptbahnhof Mannheim im Bereich des Handelshafens und der Neckarstadt. Der ICE fuhr weiter bis zum Hauptbahnhof und wurde dort außer Betrieb genommen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise unter Telefon 0721 120160 .