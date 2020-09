Vier junge Männer haben laut Polizei am Sonntag gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle Hauptfriedhof mehrere Glasscheiben demoliert. Der Schaden beträgt 500 Euro. Ein Zeuge beobachtete die vier Täter bei der Flucht. Sie sind zwischen 16 und 20 Jahrealt und etwa 1,70 Meter groß. Sie trugen dunkle Anzüge und Hemden. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 0621/963-2222.