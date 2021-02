In Mundenheim sind in der Nacht zum Dienstag drei Autos aufgebrochen worden. Die Polizei prüft eigenen Angaben zufolge nun, ob zwischen den Taten in der Saarlandstraße, Ganghoferstraße und Pfarrer-Krebs-Straße ein Zusammenhang besteht. Bei allen drei Autos haben die unbekannten Täter die Beifahrerscheibe eingeschlagen und Wertsachen (zum Beispiel Handtaschen) aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773.