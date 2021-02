Unbekannte haben laut Polizei am Wochenende einen in der Seilerstraße im Hemshof geparkten schwarzen BMW demoliert. Die Täter schlugen zwei Scheiben ein und richteten so einen Schaden von 800 Euro an. Die Tat passierte zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.