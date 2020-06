Ein Unbekannter hat laut Polizei in der Nacht auf Samstag zwischen 17.30 und 4.15 Uhr die vordere rechte Seitenscheibe eines grauen Mercedes eingeschlagen. Das Fahrzeug parkte in der Pfalzgrafenstraße in Ludwigshafen-Süd. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.