Unbekannte haben am Sonntag eine Glasscheibe an der Eingangstür der Christ König Kirche in der Raiffeisenstraße in Oggersheim beschädigt. Laut Polizei ereignete sich die Sachbeschädigung zwischen Mitternacht und 17.30 Uhr. Der Schaden belaufe sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.