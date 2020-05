Das Mannheimer Nationaltheater chattet in neuen Formaten mit den Zuschauern und fordert sie zu einer Foto-Challenge heraus: Ab Donnerstag, 14. Mai, postet das Theater bei Facebook und Instagram Fotos aus Inszenierungen und ruft dazu auf, die Fotos im Bühnenbild der eigenen vier Wände oder im Freien mit improvisierten Kostümen und Requisiten nachzustellen. Um 19 Uhr können die Zuschauer außerdem live über Instagram mit dem Schauspieler Samuel Koch sprechen und Fragen stellen. Ebenfalls neu sind die Rubriken „Nervennahrung“, in der Buch-, Musik-, Film- und Serienempfehlungen geben werden sowie „Lieblingsstücke“, in der musikalische Favoriten in Karaoke wiedergeben werden. „Bei Anruf Lyrik!“ heißt es jetzt montags, mittwochs und freitags zwischen 14 und 16 Uhr. In einem persönlichen Gespräch werden Gedichte vorgetragen. Anmeldung mit Namen und der Telefonnummer und dem Betreff „Lyrik“ per E-Mail an nationaltheater.marketing@mannheim.de. Die Frist endet um 20 Uhr am Vorabend des nächsten Lyrik-Telefons. In der kommenden Woche lesen Rocco Brück, Boris Koneczny und Ragna Pitoll. Das neue Angebot „Bei Anruf Lyrik!“ richtet sich auch an Altenheime und ähnliche Einrichtungen. Pfleger können Anrufe für Bewohner verabreden. Kontakt: Das kostenfreie Programm des Digitalen Nationaltheaters ist unter www.nationaltheater.de abrufbar.