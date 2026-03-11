Michael Ruchter liebt die Pfalz, lebt fürs Theater und singt Punk-Chansons. Ein Film über Kartoffeln führt den 42-Jährigen zurück in die Heimat, wo er sein Talent entdeckte.

Michael Ruchter hatte es schon früh gespürt: „So wie andere im Fußball glänzen, liebte ich das Schauspielen“, sagt der gebürtige Ludwigshafener. Heute ist der 42-Jährige festes Ensemblemitglied in Magdeburg, dem Theater des Jahres 2025. Aufgewachsen aber ist er in Wachenheim. Ein Schülerpraktikum beim Schnawwl in Mannheim spielte vielleicht eine entscheidende Rolle für sein späteres berufliches Leben.

An seinen wohl allerersten Charakter, in den er schlüpfte, dem er Leben einhauchte, kann sich Ruchter noch gut erinnern. Am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim inszenierte die Schultheater-AG das Stück „Die Lüge von Hameln“. „Und ich spielte den Stadtschreiber. Eine Figur, die zwischen dem Publikum und den anderen Schauspielern agierte, die sowohl erzählende als auch erlebende Figur war. Die ausbrechen konnte und mit Augenzwinkern auf die Geschichte schaute, aber auch wieder hineingehen konnte, in das Stück. Das ist etwas, was mir heute noch liegt“, sagt er.

Im Schnawwl „Blut geleckt“

Heute verkörpert Ruchter Georg Büchners verhetzten „Woyczek“, mimt den Bösewicht Franz Moor in Schillers „Die Räuber“ und verkörpert den zerrissenen Raskolnikow in Dostojewskis „Schuld und Sühne“. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Nachdem er seine Begeisterung fürs Schauspiel in der Schule entdeckte, bewarb sich Ruchter als 16-Jähriger für ein Praktikum beim Schnawwl in Mannheim, dem Kinder- und Jugendtheater des Nationaltheaters, heute JNTM. Dort bekam er professionelle Einblicke in die Bühnenwelt. „Ich hatte Blut geleckt“, sagt er im Rückblick.

Und doch zögerte er nach dem Abitur; das Vorsprechen an einer Theater-Schauspielschule gilt schließlich als gefürchtet. Ruchter nahm den vermeintlich sicheren Weg. In Würzburg studierte er Germanistik und Soziologie, jobbte beim Radio, wollte Journalist werden und fand sich doch auf der Bühne wieder. „Ich war auch dort beim Stadttheater, es hat mich immer wieder hingezogen“, sagt er – und er fasste Mut. Die Kollegen unterstützten ihn beim Vorbereiten für das harte Aufnahmeverfahren.

„Es werden von 1400 Bewerbungen nur 20 oder weniger genommen. Es gibt nur 13 solcher staatlichen Schauspielschulen in Deutschland. Manche sind bei ihrer Vorsprechtour Jahre unterwegs, und es klappt doch nicht.“ Ruchter aber wurde in Leipzig angenommen. An der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ schloss er sein Studium 2010 als Mitglied des Schauspielstudios am Theater Chemnitz ab.

Die Kartoffel in der Kunst

Dann erst begann die Reise, mit Engagements in Rostock, Magdeburg und Tübingen (2017 mit Gastauftritt im Pfalzbau mit dem Stück „Wie im Himmel“), in Lübeck, Halle und Erlangen. Seit 2021 aber ist Michael Ruchter wieder festes Ensemblemitglied am Theater Magdeburg. Die Rückkehr geschah auch der Liebe wegen. „Ich habe hier Frau und Kind und fühle mich sehr wohl“, sagt er. Wenn es der Spielplan erlaubt, kommt er aber immer noch gerne in die alte Heimat. In Fußgönheim (wo er die ersten drei Jahre lebte) wirkte er zuletzt an einem Filmclip für das Deutsche Kartoffelmuseum mit. Darin wird „Die Kartoffel in Kunst und Literatur“ vorgestellt, mit Gedichten von Heinrich Heine, Erich Kästner oder Wolfgang Heidenschuch, die sich poetische Gedanken über den Erdapfel gemacht haben. Neben Michael Ruchter haben weitere namhafte Schauspieler wie Felix von Manteuffel Texte eingelesen. „Ich mag die Kultur der Weinfeste; die Pfalz ist Teil meiner Identität“, betont Ruchter. Manchmal greift er dann zur Gitarre, tritt mit alten Freunden als Rockband „The jumpin’ Beats“ auf. Ohnehin ist Ruchter auch Singer und Songwriter. Als sein Alter Ego „Fritz Streuner“ spielt er in Liedermacher-Manier „WohlstandsPunkChansons“ aus eigener Feder und hat ein Faible für Straßenmusiker.

Kommissar führt „Krieg und Frieden“

Letztes Jahr konnte er selbst den Reiserucksack packen. Sein Magdeburger Ensemble wurde zum Theater des Jahres gekürt, das bedeutete auch Gastspiele von Berlin bis zum Stückemarkt in Heidelberg, wo Ruchter mit Kollegen „Blutbuch“ von Kim de l’Horizon inszenierte. „Es ist die höchste Auszeichnung. Einem kleinen Theater passiert das nicht alle Tage“, sagt er stolz. Aktuell hat Ruchter Stefan Zweigs „Die Schachnovelle“, „Die schmutzigen Hände“ von Jean-Paul Sartre und „Krieg und Frieden“ von Dostojewski auf dem Spielplan stehen. Regie beim vierstündigen „Epos mit viel Energie“ führt Charly Hübner, bekannt als Kommissar Bukow in der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. „Wer in Magdeburg ist, sollte sich das Stück anschauen“, empfiehlt Ruchter – und kommt auch auf Ost-Klischees zu sprechen.

„Das steht und fällt mit den Menschen, denen man begegnet. Ich habe das Glück, dass ich hier tolle Menschen getroffen habe und in einer großartigen Familie bin.“ Natürlich sei sein Theater und die Stadt Magdeburg im Vergleich zum ländlichen Raum aber auch eine Art Insel. „Die politische Lage ist sehr ernst und prekär. Wie es aussieht, werden es leider immer mehr Stimmen für rechtsextreme Parteien. Das sind für die Gesellschaft wie für die Kultur keine besonders guten Aussichten. Umso wichtiger ist es, gerade hier Theater zu machen. Es gibt hier viele Menschen, die sich für Vielfalt, für einen Austausch interessieren“, betont er. Der Rechtsruck sei zudem keine Sache, die nur den Osten betrifft. „Nur in der Zuspitzung ist man dem Westen zeitlich etwas voraus.“

Er selbst schätzt seinen Alltag in Magdeburg. „Die Menschen sind ehrlich und direkt, ich mag es, einen anderen Teil von Deutschland kennenzulernen.“ Nur, als es ums Kulinarische geht, muss Ruchter lachen. Bötel mit Lehm und Stroh, also Eisbein mit Erbsenpüree und Sauerkraut, gilt als Spezialität. „Es gibt hier sehr viele gute Italiener“, sagt er etwas ausweichend. Und entkräftet somit ein weiteres Klischee.

Die Ausstellung

Der neue Film „Die Kartoffel in Kunst und Literatur“ soll die Ausstellung komplettieren. Das Deutsche Kartoffelmuseum (Hauptstraße 65, Fußgönheim) ist jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr geöffnet.