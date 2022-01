Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten wird dem Landesimpfzentrum in der Walzmühle am Dienstagmorgen die erste Charge von 200 Schaumküssen (von insgesamt 1000) übergeben. Das süße Geschenk soll eine kleine Geste des Dankes an alle Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer des Impfzentrums sein für die in der Vergangenheit geleistete Arbeit – und für die Bewältigung künftiger Herausforderungen, erklärt Jens Brückner als stellvertretender Fraktionsvorsitzender.