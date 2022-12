Bislang unbekannte Täter haben laut Polizei am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ein Schaufenster einer Bank-Filiale in der Bismarckstraße (Mitte) eingeworfen und versucht, in das Gebäude einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen misslang dies jedoch. Eine Zeugin sah anschließend einen Mann in Richtung Ludwigsplatz rennen. Ob die Person im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Zeugin beschrieb den Mann als etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Zeugenhinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.