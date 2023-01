Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Hauptfriedhof Wolfgang Kohl (71) aus Friesenheim getroffen. Er überbrückte seine Wartezeit mit einem Spaziergang über den Gottesacker.

Am Sonntagabend war der Hauptfriedhof Schauplatz im Ludwigshafener „Tatort“ . Sind Sie deshalb heute hier?

Nein. Ich hole meine Enkelin aus der Lukasschule ab. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Da mache ich gerne einen kleinen Spaziergang, und dafür bietet sich der Friedhof an.

Vor vier Jahren haben wir den Hauptfriedhof mal in seiner Funktion als Park vorgestellt. Haben wir Sie damit inspiriert?

Nein. Ich bin hier schon vorher gerne spazieren gegangen. Und ein paar Gräber für Besuche habe ich hier auch.

Nicht in Friesenheim?

Doch, dort auch. Aber ich bin in Mitte großgeworden und noch immer in der Melanchthonkirche aktiv. Deshalb habe ich auch eine Verbindung zum Hauptfriedhof.

Haben Sie denn am Sonntag überhaupt „Tatort“ geschaut?

Nein. Ich schaue mir generell selten den „Tatort“ an. Wenn überhaupt, dann nur den aus Münster.

Und wie steht es als Friesenheimer mit Handball aus? Verfolgen Sie die Weltmeisterschaft?

Nein. Handball ist auch nicht so meine Sportart. Dazu habe ich keinen Bezug. Ich war früher eher im Eishockey zuhause. Aber das war noch zu Zeiten des Mannheimer ERC und im Friedrichspark. In der SAP-Arena war ich bisher erst einmal. Und dazu wurde ich eingeladen.

Verfolgen Sie Eishockey denn gar nicht mehr?

Ich informiere mich dazu aus der RHEINPFALZ. Diese Berichterstattung genügt mir, auch wenn es nicht mehr so umfassend ist.

Wer war denn Ihr Lieblingsspieler? Vielleicht ein Ron Andruff, der 1980 deutscher Meister geworden ist?

Nein. Meine Helden waren dann wohl doch noch eine Generation davor.

Was haben Sie beruflich gemacht?

Ich war Steuerberater. Genau genommen bin ich es noch. Den Titel verliert man nicht, auch wenn ich keine Klienten mehr habe.

Von einer Freundin weiß ich, welches Ausmaß die Fortbildungen für Steuerberater angenommen haben. Sind Sie froh, dass Sie diese Arbeit nicht mehr auf sich nehmen müssen?

Oh ja! Sehr sogar! Es wird mit jedem Jahr ein bisschen komplizierter. Jetzt kümmere ich mich nur noch um meine vier Enkelkinder. Das ist mir Herausforderung genug.

Sie waren selbstständig?

Ja. Das war damals eine bewusste Entscheidung. Hin und wieder habe ich diese Entscheidung allerdings bedauert. Gerade als Einzelkämpfer war das nicht immer leicht. Heute braucht man als Steuerberater praktisch automatisch auch noch einen Rechtsanwalt an seiner Seite. Ich weiß deshalb nicht, ob ich diese Entscheidung noch einmal so treffen würde.