Zu einem RHEINPFALZ-Interview mit dem Ludwigshafener Architekten Johannes Fokken, der in einem Mannheimer Büro arbeitet, meldet sich die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ludwigshafen“ zu Wort. Fokken hatte sich darin lobend über den Entwurf des Investors Peter Unmüßig und des Architekten Max Dudler geäußert, auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen ein Büro- und Geschäftshaus zu errichten. Fokken hatte zuvor mit Frankfurter Studenten Entwürfe für eine Zwischenlösung erstellt.

Die BI teilt dazu mit, dass sich Johannes Fokken zweifellos Verdienste um den Berliner Platz erworben habe. „Während die OB und die großen Fraktionen im Rat jahrelang resignierend die Hände gehoben haben, weil das Schicksal des ,Lochs’ ausschließlich in den Händen von Investoren und Insolvenzverwaltern liege, hat er seine Studenten ermutigt Entwürfe für eine Zwischenlösung zu machen.“

Fokkens Lob für den Entwurf von Max Dudler spreche jedoch die Probleme „nur am Rande“ an. Entscheidend sei nicht, ob es sich um einen ästhetisch gelungenen Entwurf eines bekannten Architekten handele, so die BI, wichtig sei, dass der künftige Bau als „Leuchtturm“ in die Innenstadt hinein wirke. Es müsse eine Diskussion über Begrünung, Verschattung und Brunnen geführt werden.