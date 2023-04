Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit „Hairline Crack (a dialogue)“ zeigt die Rudolf-Scharpf-Galerie eine muntere Ausstellung. Die Künstlerin Niamh McCann hat die etwas überzwerchen Räume mit erstaunlicher Finesse möbliert .

Ihr Name ist typisch irisch, die rote Mähne ist es auch. Niamh McCann (soviel wie Eva, ausgesprochen Niv) ist 51 Jahre alt, lebt und arbeitet in Dublin und hat in den USA, in China