Die beiden Ludwigshafener Wahlkreise bleiben fest in der Hand der Sozialdemokraten. Mit Anke Simon (Wahlkreis 36) und Heike Scharfenberger (Wahlkreis 37) haben sich die beiden Bewerberinnen durchgesetzt, die auch 2016 schon die Direktmandate gewonnen haben. Die Auszählung der Stimmen läuft zwar noch. Aber die Ergebnisse von den allermeisten Stimmbezirken liegen vor. Demnach liegt Simon bei aktuell 37,8 Prozent und Scharfenberger bei 36,9 Prozent. Mit weitem Abstand folgen die CDU-Bewerber. Auffallend: In einigen Stadtteilen liefern sich die Kandidaten von CDU und AfD ein enges Rennen um Platz zwei, zum Teil sogar mit Vorteilen für die AfD. Nur der Stadtteil Maudach bildet eine Ausnahme: Hier hat die aus Maudach stammende CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid mit 33 Prozent die Nase vor Scharfenberger (30,9). Es ist der einzige „schwarze“ Klecks, alle anderen Stadtteile sind rot, also in SPD-Hand.