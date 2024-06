Die Schallplatten & CD-Börse findet am Samstag, 22. Juni, 10 bis 16 Uhr, zum zweiten Mal in diesem Jahr im Mannheimer Rosengarten statt. Auf etwa 190 Standmetern dreht sich alles um das Thema Musik, werden Schallplatten, CDs, Bücher und einiges mehr angeboten. Laut den Organisatoren sind nahezu alle Musikgenres vorzufinden. Eintritt: fünf Euro (vier Euro ermäßigt), Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei. Der Eintritt in den Filmbereich sei jedoch erst ab 18 Jahren möglich.