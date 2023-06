Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet im Rosengarten eine CD- und Schallplattenbörse statt. Am Samstag, 17. Juni, hat die Veranstaltung von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Mannheim hat sich zu einem bedeutenden Standort für die Börse entwickelt. Seit vielen Jahrzehnten finden sie dort statt. Fast von Beginn an organisiert sie der Veranstalter Wolfgang Korte, selbst leidenschaftlicher Sammler und Konzertgänger, mit seiner Frau Andrea Pleyer. Auf etwa 160 Standmetern werden Schallplatten, CDs, Bücher und einiges mehr rund um das Thema Musik angeboten.

Die Sammlermärkte gelten als wichtige Ergänzung zum regulären Angebot des Handels. Das vielfältige Angebot ergibt sich durch die unzähligen privaten als auch professionellen Anbieter aus dem Rhein-Neckar-Gebiet, den kleineren ortsansässigen Läden bis hin zu zahlreichen internationalen Händlern. Das Einzugsgebiet erstreckt sich von der unmittelbaren Umgebung bis weit darüber hinaus. Sogar aus dem Ausland reisen Musikfreunde eigens dafür nach Mannheim. In einem Bereich gibt es aktuelle Filme und Klassiker auf DVD und Blu-Ray.

So fing alles an

Ende der 1970er-Jahre entstanden die ersten Schallplattenbörsen. Sie wurden zunächst von Musikliebhabern im kleinen, privaten Rahmen organisiert. Die nahezu gleichzeitig entstandenen großen Elektronik- und Tonträgermärkte, die sich eher auf Mainstreamprodukte konzentrierten und auch der kleinere Einzelhandel mit der überall erhältlichen Charts-Ware konnten die vielschichtigen Bedürfnisse der Sammlerwelt nicht befriedigen. So entstand die Plattform der Schallplattenbörsen, wo sich Musikbegeisterte treffen und austauschen konnten.

Noch Fragen?



Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro (ermäßigt vier). Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei. Der Eintritt in den Filmbereich ist erst ab 18 möglich.