Die Ludwigshafener Schallplatten- und CD-Börse findet am Sonntag, 12. April, in der Friedrich-Ebert-Halle statt. Von 11 bis 16 Uhr können Musikliebhaber und Sammler auf über 170 Standmetern nach Vinyl, CDs und weiteren Raritäten stöbern. Ergänzt wird das Angebot durch einen Filmbereich mit DVDs und Blu-rays, der ausschließlich Besuchern ab 18 Jahren zugänglich ist. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist der Zugang kostenfrei. Die Veranstaltung wird von Wolfgang Korte, bekannt als Wolly, organisiert, der bereits zum elften Mal die Börse in Ludwigshafen ausrichtet.

Die Börse in Ludwigshafen zieht laut einer Pressemitteilung regelmäßig über 500 Besucher an, darunter auch internationale Gäste. Neben der Vielfalt an Ständen, die von privaten bis hin zu professionellen Händlern reichen, bietet die Veranstaltung eine Plattform für den Austausch unter Musikenthusiasten.