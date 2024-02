Die nächste Ludwigshafener Schallplatten- und CD-Börse mit einem Film- und einem kleinen Comic-Bereich findet am Sonntag, 25. Februar, 11 bis 16 Uhr, in der Eberthalle statt. Veranstalter ist Wolfgang „Wolly“ Korte, selbst leidenschaftlicher Sammler und Konzertgänger. In den Vorjahren besuchten jeweils um die 500 Musikliebhaber den Markt, um sich ihrem Lieblingshobby zu widmen. Auf über 170 Standmetern werden laut Ankündigung Schallplatten, CDs und einiges mehr rund um das Thema Musik angeboten. Zudem gibt es einen Filmbereich mit aktuellen Filmen und Klassikern, DVD oder Blu-ray. Der Filmbereich ist erst ab 18 Jahren zugänglich. Ein kleiner Comic-Bereich rundet das Angebot ab. Ein Unkostenbeitrag von fünf Euro (vier Euro ermäßigt) wird als Eintrittspreis erhoben. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt in den Musik- und Comicbereich frei.