Musikfans aufgepasst: Am Sonntag findet in der Eberthalle von 11 bis 16 Uhr eine Schallplatten- und CD-Börse statt. Besucher können an den Ständen nach neuen und gebrauchten Tonträgern suchen. Laut Veranstalter sind sämtliche Musikrichtungen im Angebot. Auf einem Teil der Fläche werden zudem Filme auf DVD oder Blu-Ray angeboten. Außerdem soll es in einem kleineren Bereich auch Comics geben. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt. Der Film-/DVD-Bereich ist erst ab 18 Jahren zugänglich. Der Eintritt kostet vier Euro. Weiter Infos unter www.wollys.de.