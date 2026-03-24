Mit dem 93. Pfälzischen Schachkongress steht ein Höhepunkt im regionalen Schachkalender an. Ein junges Talent aus der Region ist neben erfahrenen Akteuren am Start.

Weit über 100 Teilnehmer kämpfen in Kaiserslautern in klassischen und schnellen Disziplinen um Pfalzmeistertitel. Der Schachkongress wartet mit einer Premiere auf: Erstmals übernimmt der Verband die Ausrichtung, da kein gastgebender Verein gefunden wurde. Landesspielleiter Johannes Denzer fungiert als Leiter der Veranstaltung. Als Spielstätte dient das Kaiserslauterer Hohenstaufen-Gymnasium, das dank der langen Tradition und der Erfolge im Schulschach ideale Bedingungen bietet.

Bei der 93. Auflage des Turniers wird der Pfalzmeister im regulären Schach ermittelt, sowie in den Varianten Blitz- und Schnellschach. Offene Jugendturniere und das Problemlösungsturnier stehen ebenfalls auf dem Programm. In den Hauptturnieren erwartet Denzer mehr als 100 Teilnehmer. Viele Spieler und Nachwuchstalente der Region werden dort vertreten sein. Für das stark besetzte Meisterturnier A (MTA) hat sich, neben neun weiteren Teilnehmern, Reiner Junker vom SK 1912 Ludwigshafen qualifiziert. Der Sieger des MTA darf sich Pfalzmeister nennen. Auch der amtierende Titelträger, Arkadi Syrov vom SK Frankenthal, ist am Start.

Talent bundesweit vor dabei

Andreas Lambert vom SK 1912 Ludwigshafen tritt gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Richard Muckle im MTB an. Während Lambert dort zum dritten Mal in Folge spielt, sicherte sich Muckle seinen ersten Startplatz dank seines starken Abschneidens im letztjährigen Meisteranwärterturnier (MAT). Das Ludwigshafener Trio im MTB komplettiert Robert Völpel vom ESV. Im zweigeteilten MAT kämpfen Philipp Baier und Ole Brunck vom SC Schifferstadt um die Titel, sowie Nicolas Wagener von den Sfr. Limburgerhof. Das Nachwuchstalent ist amtierender Rheinland-Pfalz-Meister in der U12 und gehört bundesweit zur erweiterten Spitze seines Jahrgangs. Im MAT ist er neben Lasse Willems vom SC Ramstein-Miesenbach der jüngste Teilnehmer und muss sich gegen die deutlich erfahrenere Konkurrenz beweisen.