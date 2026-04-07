Spieler aus der Region haben mit Erfolgen am 93. Pfälzischen Schachkongress in Kaiserslautern teilgenommen. Ein Spieler des SV Worms war jedoch nicht zu stoppen.

Beim klassischen Schach mischten in den beiden stark besetzten Meisterturnieren mehrere Akteure aus Ludwigshafen mit. Reiner Junker vom SK 1912 hatte es in der prestigeträchtigen A-Kategorie (MTA), in der der Pfalzmeistertitel ausgespielt wurde, allerdings schwer: Von Position sieben gestartet, landete er mit zwei Punkten am Ende auf dem neunten Rang.

Im MTB gingen mit Andreas Lambert und Richard Muckle zwei weitere Spieler des SK 1912 ins Rennen. In einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld sammelten beide jeweils vier Zähler und schlossen das Turnier auf den Plätzen sieben und acht ab. Robert Völpel vom ESV kam mit drei Punkten auf den neunten Rang.

Gute MAT-Bilanz

Bei den beiden Meisteranwärterturnieren (MAT) überzeugten die lokalen Starter auf ganzer Linie: Mit Philipp Baier und Ole Brunck (beide SC Schifferstadt) sowie Nachwuchstalent Nicolas Wagener (SF Limburgerhof) landeten alle drei Spieler mit einer Punkteausbeute von deutlich über 50 Prozent in der oberen Tabellenhälfte. Besonders Baier glänzte im MAT I und hielt bis zuletzt Anschluss an die Spitze. Am Ende sicherte er sich mit nur einem halben Punkt Rückstand den zweiten Platz. Im MAT II unterstrich Wagener sein Potenzial und schrammte als Vierter nur knapp am Podium vorbei – punktgleich mit Brunck, der das Turnier auf dem fünften Rang abschloss.

Für die Hauptturniere hatten sich über 100 Teilnehmer gemeldet, aufgeteilt wurden sie auf fünf gleichwertig besetzte Gruppen. Für einen Höhepunkt sorgte Tamir Chromey vom SC Schifferstadt: Von Setzlistenplatz fünf gestartet, legte er in seinem Turnier einen beeindruckenden Durchmarsch hin. Mit sechs Siegen in Folge sicherte er sich bereits vor der Finalrunde den Turniersieg. Dieser souveräne Erfolg sichert Chromey das Ticket für das MAT im kommenden Jahr.

Eine Klasse für sich

Auch der Nachwuchs kam nicht zu kurz: In den separat ausgetragenen offenen Jugendturnieren kämpften 84 Teilnehmer in verschiedenen Altersklassen um Pokale und Preise. Besonders erfolgreich waren Simon Friedmann (TSG Mutterstadt) in der U14 sowie Maximilian Ohmer (SK 1912) in der U18 – beide sicherten sich mit starken Leistungen den jeweiligen dritten Platz in ihrer Altersklasse.

Der überragende Akteur des diesjährigen Kongresses war jedoch Martin Heider vom SV Worms. Er vollbrachte ein Kunststück, das in der jüngeren Vergangenheit keinem anderen Spieler gelungen war: das „Triple“ – den Pfalzmeistertitel im klassischen Schach, sowie im Blitz- und Schnellschach. Besonders beeindruckend war seine Dominanz im MTA, wo er bei neun Partien acht Siege verbuchte sowie ein Remis. Insgesamt verlor er im gesamten Turnierverlauf bei 35 absolvierten Partien lediglich ein einziges Mal.

Auch beim traditionellen Mannschaftsblitz zum Kongressabschluss zeigte sich Heider in Topform. Gemeinsam mit David Musiolik, Roland Ollenberger und Johannes Feldmann dominierte er das Feld: Mit 15 Siegen aus 15 Runden sicherte sich das Quartett souverän den Titel. Beeindruckend war zudem die starke Präsenz des SC Schifferstadt, der allein fünf Teams ins Rennen schickte.