Bis zur Pfalzliga sind die Schach-Mannschaftskämpfe wegen der Corona-Pandemie weiter ausgesetzt. In der Rheinland-Pfalz-Liga wurde dagegen wieder gespielt. Der SK Ludwigshafen war zu Gast beim TSV Schott Mainz.

Corona bestimmt weiterhin das Geschehen rund um die Bretter. Auch wenn das Spielen unter 2G+-Bedingungen grundsätzlich möglich wäre, pausieren alle Spielklassen bis zur Pfalzliga. Informationen, wie der Spielbetrieb in dieser Saison weitergehen soll, stehen derweil noch nicht zur Verfügung.

In der Rheinland-Pfalz-Liga geht es allerdings weiter. Aber auch nicht ganz konsequent, denn es steht den Mannschaften offen, ihre Partien großzügig zu verlegen. Daraus folgt, dass am letzten Spieltag in allen drei Rheinland-Pfalz-Ligen lediglich acht von insgesamt 15 Mannschaftskämpfen ausgetragen wurden.

Auch die Spieler vom SK 1912 Ludwigshafen hatten über eine Verlegung des Spieltags wegen der Coronasituation nachgedacht. In einer Abstimmung entschied sich die Mehrzahl der Spieler, zum Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz zu fahren. Letztendlich ist es sogar ein kleiner Vorteil, aktuell auswärts anzutreten: Aufgrund der Pandemie besteht eine Mannschaft momentan nur aus sieben statt aus acht Spielern. Und damit darf die Gastmannschaft einmal mehr mit den weißen Figuren spielen. Ein kleiner, aber feiner Vorteil.

Knapper 4:3-Erfolg

Im Kolping Haus in Mainz fanden die Gäste eine Corona-konforme Spielsituation vor, zudem waren alle Spieler geboostert. An Brett eins erreichte Yannick Kemper eine gute und aktive Stellung, die er allerdings nicht halten konnte und verlor. Reiner Junker an Brett zwei bekam ein frühes Remisangebot, lehnte ab, spielte am Ende dennoch Unentschieden.

Am dritten Brett zerstörte Andreas Gypser durch ein Figurenopfer die gegnerische Königsstellung und führte den Angriff zum Gewinn. Karlheinz Esswein tauschte am fünften Brett die richtigen Figuren und näherte sich mit Springern und Dame der löchrigen schwarzen Königsstellung, was am Ende zum Sieg führte. Albert Hasselmeyer am sechsten Brett konnte mit Schwarz bereits in der Eröffnung ein bequemes Spiel erreichen. Bald hatte er den besseren Läufer und Druck auf die gegnerische Stellung. Seine Gegnerin versuchte, am Königsflügel Gegenspiel zu bekommen, was Ihre Niederlage aber beschleunigte. Nachdem Ujup Murseli an Brett sieben im Endspiel verloren hatte, spielte nur noch Andreas Lambert an Brett vier. Von Beginn an in der Defensive verteidigte er sich stark und sicherte sich im 88. Zug ein Unentschieden. Der SK Ludwigshafen sicherte sich mit dem 4:3-Gesamterfolg den ersten Saisonsieg und steht im Mittelfeld der Liga.