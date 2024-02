Kurz nach Mitternacht sind am Sonntag Schüsse in der Mannheimer Innenstadt gefallen. Laut Polizei sind eine 27 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren, die sich im Eingangsbereich eines Clubs in den N-Quadraten aufhielten, verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr soll zu keinem Zeitpunkt bestanden haben. Unmittelbar nach der Tat fuhr offenbar ein SUV am Tatort vorbei in Richtung des flüchtenden Manns. Der Fahrer ist für die Polizei möglicherweise ein wichtiger Zeuge. Zum genauen Ablauf und den Hintergründen der Tat können die Behörden derzeit keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter Telefon 0621 174-4444 bei der Polizei melden.