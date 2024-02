Nach Schüssen in der Nacht zum Sonntag in den Mannheimer N-Quadraten konkretisiert sich allmählich, was vor Ort geschehen ist. Laut Polizei wurde im Zuge der laufenden Ermittlungen bekannt, dass sich zwei Frauengruppen bereits vor und nach der eigentlichen Tat in der Nähe der Diskothek aufgehalten haben. Womöglich könnten sie unter anderem Angaben zum Tatablauf oder dem Täter machen, heißt es in einer Mitteilung. Demnach habe das Fachdezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit Verletzungen ins Krankenhaus

Laut Polizei sind eine 27 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren, die sich im Eingangsbereich eines Clubs in den N-Quadraten aufhielten, nach den Schüssen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr soll zu keinem Zeitpunkt bestanden haben. Unmittelbar nach den Schüssen fuhr offenbar ein SUV am Tatort vorbei in Richtung des flüchtenden Täters.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die sich im Zeitraum zwischen 23.50 und 0.30 Uhr im Bereich zwischen den Lauer'schen Gärten, der Kunststraße und dem Polizeipräsidium in L6 aufgehalten haben und verdächtige Wahrnehmungen auch im Vorfeld oder während der Fluchtphase in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.