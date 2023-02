Ein 39-Jähriger soll im Oktober versucht haben, zwei Männer in einer Bar in der Bahnhofstraße (Mitte) zu töten. Wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes muss er sich Mitte März vor dem Landgericht Frankenthal verantworten.

Der Angeklagte soll am Samstag, 1. Oktober, nach einer körperlichen Auseinandersetzung die 39 und 56 Jahre alten Männer gegen 23 Uhr in der Bar in der Innenstadt aufgesucht haben. Auf seine Aufforderung hin seien die beiden Männer mit ihm auf die Straße gegangen, wo der Angeklagte mit einer Waffe auf sie schießen wollte. Ein Schuss soll sich jedoch zunächst nicht gelöst haben, heißt es weiter in der Anklage. Die beiden Männer gingen wieder in die Bar. Der Angeklagte folgte ihnen. Diesmal funktionierte die Waffe, ein Schuss traf einen der beiden Männer von hinten. Die Kugel streifte das Opfer am Kopf. Der Mann erlitt eine blutende Kopfwunde.

Der Schütze verließ zunächst die Bar, ging dann wieder hinein und forderte den zweiten Mann auf, mit ihm auf die Straße zu gehen. Draußen soll der Angeklagte – abermals in Tötungsabsicht – in Richtung des Bauchs des Mannes geschossen haben. Der Schuss traf den Arm des Opfers, den es schützend vor sich gehalten hatte. Beide Opfer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei waren ihre Verletzungen nicht lebensgefährlich.

Großeinsatz der Polizei

Der 39-Jähriger flüchtete vom Tatort, wurde aber kurz darauf nach einem Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt gestellt und festgenommen. Nach Angaben der Polizei hat er keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Offenbar ist die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen zu dem Schluss gekommen, dass die Schüsse als versuchter Mord gewertet werden können. In einem Fall sei das Mordmerkmal der sogenannten Heimtücke erfüllt worden.

Im Falle einer Verurteilung würde dem 39-Jährigen eine härtere Strafe drohen. Der Angeklagte ist laut Gericht nicht vorbestraft. Zu den Tatvorwürfen soll er sich bislang nicht geäußert haben. Der Prozess gegen ihn beginnt am Donnerstag, 16. März, 9 Uhr, vor dem Landgericht in Frankenthal. Für die Verhandlung sind Prozesstage bis Ende Juni angesetzt.