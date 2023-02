Der Polizei ist in der Nacht auf Donnerstag ein 28-Jähriger gemeldet worden, der gegen 1 Uhr in der Luitpoldstraße (Friesenheim) mit einer Waffe durch das Treppenhaus eines Wohnhauses gelaufen sei und geschossen habe. Einsatzkräfte spürten den 28-Jährigen in seiner Wohnung auf. Er erklärte, dass es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt habe. Die Beamten fanden die Waffe bei der Durchsuchung seines Zimmers und stellten sie sicher. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Verletzte gab es nicht.