Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro hat am Mittwochnachmittag auf der Mannheimer Max-Planck-Straße (Friesenheimer Insel) ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer verursacht, der sich plötzlich erschrocken hat. Wie die Polizei meldet, kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, als er Schüsse von einem nahegelegenen Jagdverein hörte. Daraufhin kollidierte der Mercedes-Fahrer zunächst mit dem Heck eines geparkten Mitsubishis, der durch den Aufprall gegen einen vor ihm abgestellten BMW geschoben wurde. Danach krachte der 27-Jährige noch in die Front eines weiteren Mitsubishis. Der Mercedes und der BMW mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.