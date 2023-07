Auf das laute Hupen zahlreicher Fahrzeuge und zweier Schussgeräusche im Zusammenhang mit dem Autokorso einer Hochzeit ist am Sonntag gegen 17 Uhr eine Polizeistreife aufmerksam geworden. Ungefähr 14 Autos hätten den Verkehr rund um den Bismarckplatz blockiert und so andere an der Weiterfahrt gehindert. Rund um die Fahrzeuge versammelten sich den Beamten zufolge knapp 100 Schaulustige. Die Polizei habe die Personalien der Störenden festgestellt und sie dann der Örtlichkeit verwiesen. Ermittlungen hinsichtlich der Verstöße gegen das Waffengesetz und der Behinderung von Verkehrsteilnehmern seien eingeleitet worden.