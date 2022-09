Ein unbekannter Fahrer eines Transporters hat laut Polizei am Freitagmittag in Mannheim eine 13-Jährige angefahren. Die Schülerin war um 13 Uhr nach dem Unterricht auf dem Nachhauseweg in der Maybachstraße. Durch einen bellenden Hund erschrak das Mädchen so sehr, dass sie einen Schritt auf die Straße machte und von dem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst wurde. Der Mann am Steuer stieg aus seinem Wagen und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Schülerin. Da sie unter Schock angab, keine Verletzungen erlitten zu haben, stieg der Fahrer wieder in seinen Pkw und fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben.

Verletzungen an Kopf und Arm

Die Schülerin hatte sich jedoch ein Hämatom am Kopf sowie Schürfwunden am rechten Arm zugezogen, weshalb Rettungssanitäter die Verletzungen versorgen mussten. Eine Zeugin beschrieb das Fahrzeug als weißen Transporter mit Mannheimer Kennzeichen. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Neckarstadt unter Telefon 0621 33010.