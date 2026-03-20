Sechs Familienmitglieder erlebten die Zeit des Nationalsozialismus in Ludwigshafen. An sie erinnern seit Mittwoch Stolpersteine. Schüler hat ihre Geschichte tief beeindruckt.

„So etwas darf sich nicht wiederholen“, sagt Enes Mutluay (20) am Mittwochmorgen auf dem Gehweg zwischen Schützenstraße 7 und 11. Er und Mitschüler sowie Lehrer von der Berufsbildenden Schule Anna-Freud-Schule (BBS) haben sich an diesem Tag dort versammelt, um neue Stolpersteine zu verlegen. Für Familie Müller, die dort, im Haus Nummer 9, das es heute nicht mehr gibt, einst lebte und den Terror des Naziregimes am eigenen Leib erfahren musste.

Es ist aber nicht nur das simple Öffnen des Bordsteins und Festzementieren von sechs Stolpersteinen, für das die Schüler vor Ort sind. Sie haben Modelle gebastelt, mit denen sie die Geschichte der Familie illustrieren, die sie im Wechsel vorlesend erzählen. Eine Hausfassade aus Pappe wird zerstört, Bomben aus Papier fallen, ein Flieger mit der Aufschrift „1943“ segelt zu Boden. Offensichtlich ist viel Mühe der Schüler in die Feier geflossen.

Familie flieht nicht

Die Geschichte, die sie erzählen, ist dabei keine übliche. Die Familie Müller, um die es geht, lebte einst in Frankenthal. Vater Richard Arthur Müller war Jude und Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, war sogar für Deutschland im Ersten Weltkrieg, von dem er bleibende Schäden behielt. Seine Frau Walburga Theresia, geborene Karrer, war Katholikin. Sie hielt immer zu ihm. Als seine Kanzlei in Frankenthal Anfeindungen und Blockaden durch die SA ausgesetzt war, als die Familie nach der Schließung der Kanzlei nach Ludwigshafen ziehen musste, und auch nachdem sie von allen Seiten bedrängt worden war, die „Mischehe“ mit ihrem jüdischen Ehemann zu beenden. Der kam sogar zwischenzeitlich, Ende 1938, ins Konzentrationslager in Dachau.

Sechs Mitglieder der Familie Müller wohnten einst in der Schützenstraße. Foto: Moritz Vogt

Als 1943 schließlich die Bomben in Ludwigshafen fallen, nutzt die Familie die Gelegenheit: Vater Richard taucht unter, mutmaßlich bei einer Ärztin in Göllheim, Mutter Walburga und ein Kind wohl bei einem Pfarrer in der Vorderpfalz, die übrigen Kinder kommen ins Heim. Den Krieg und die Verfolgung durch die Nationalsozialisten überleben sie alle, und sie kommen nach seinem Ende wieder als Familie zusammen. Anders als viele andere Überlebende verlassen sie nicht geschlossen das Land. Im Gegenteil: Richard Müller arbeitet wieder als Jurist, hilft beim Aufbau des Justizsystems in Deutschland und wird später sogar leitender Oberstaatsanwalt in Frankenthal. Auch deswegen wurde ihm bereits 2017 vor dem Amtsgericht in Ludwigshafen ein Stolperstein gewidmet. Einer seiner Söhne, ebenfalls mit dem Namen Richard, sollte es unter anderem zum Ortsvorsteher in Ludwigshafen-Oggersheim schaffen.

Tränen in der Klasse

Diese Details haben auch die teilnehmenden Schüler fasziniert. Lydia Embach (16) findet es nach eigener Aussage ohnehin spannend, zu erfahren, wie die Menschen in der Vergangenheit gelebt haben. Nach solchen Leiden zurückzukehren und von vorne anzufangen, nötigt ihr aber besonderen Respekt ab: „Das finde ich richtig krass“, sagt die Schülerin. Auch Andrea Kapp (30) hat die Geschichte der Familie berührt, und nicht nur sie: „In der Klasse sind teilweise Tränen geflossen, weil wir auch Leute haben, die Fluchterfahrungen machen mussten.“ Den Zusammenhalt der Familie hebt Kapp besonders hervor: „Ich finde es sehr beeindruckend, dass die Frau ihrem Mann trotz allem immer loyal geblieben ist.“

Die Schüler setzen Stolpersteine selbst in den Gehsteig ein. Foto: Moritz Vogt

Die Verlegung der Stolpersteine durch Schüler geschieht in Zusammenarbeit zwischen BBS und dem Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine. Der Verein hat die Geschichte der Familie recherchiert und den Schülern zur Verfügung gestellt. Für die BBS gehört das regelmäßige Beschäftigen mit dem Thema und das Verlegen der Steine zum Selbstverständnis als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, so Ksymena Humbert, die das Projekt an der BBS betreut. „Wir wollen möglichst viele Schüler aus unterschiedlichen Stufen und Bildungsgängen mitnehmen“, so Humbert. Johannes Graßl vom Verein schätzt die Zusammenarbeit mit der Schule. „Sie sind ein sehr verlässlicher Partner, die Kooperation läuft super“, so Graßl. Laut Humbert ist es das fünfte Mal, dass Schüler der BBS Stolpersteine verlegen.