Die Adolf-Diesterweg-Realschule plus in Oggersheim hat eine Spendenaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gestartet. Nachdem bereits etliche Sachspenden übergeben worden sind, wollten sich die Schüler ein zweites Mal beteiligen, dieses Mal mit Geldspenden. Einige Klassen bastelten Türschilder oder Schlüsselanhänger. Diese Basteleien wurden am 31. März im Globus-Markt an einem Stand von den Klassen 7a/b sowie 9a verkauft. 700 Euro kamen zusammen. Die Geldspende wurde am 19. April dem Hilfs- und Förderverein „Aktive Jugend“ übergeben.

Lessingschule sammelt 1600 Euro

Am 21. April haben die dritten und vierten Klassen der Lessingschule in Edigheim die Hälfte des beim Kuchenbasar eingenommenen Erlöses an den Vorsitzenden des Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep übergeben. Ein Vorstandsmitglied aus dem Verein ist persönlich in die Partnerstadt geflogen, um die Spenden des Freundeskreises ohne Umweg an Menschen zu verteilen, die sie dringend brauchen. Die 800 Euro der Lessingschule gehen in die Finanzierung eines Projekts zur Unterstützung traumatisierter Kinder. Die anderen 800 Euro werden an Ärzte ohne Grenzen überwiesen, um Projekte in Syrien zu unterstützen.