Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Kulturzentrum Das Haus war in dieser Woche Schauplatz einer Podiumsdiskussion zur Europawahl am 9. Juni: Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums befragten vier Politiker. Dabei zeigten sie nicht nur Interesse an Politik, sondern auch eigene Betroffenheit.

Der Dresscode ist einfach: ein weißes Oberteil, eine blaue Jeans. Kurz vor Beginn der Diskussion belegen knapp zwanzig Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums aus Ludwigshafen Mitte die vordersten zwei Stuhlreihen: