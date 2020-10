Ruanda liegt in Afrika. Es ist das Partnerland von Rheinland-Pfalz. Wie gute Freunde helfen sich die beiden Länder. Auch Schüler aus Ludwigshafen helfen dabei mit.

Die Integrierte Gesamtschule in der Gartenstadt hat eine Partnerschule in der Region Rwankuba. Dort leben knapp 38.000 Menschen. Die Ludwigshafener Schüler sammeln jedes Jahr Geld, das an die Schule in Ruanda gespendet wird. Unter anderem gibt es den Ruanda-Lauf. Dabei rennen die Schüler und bekommen für jeden gelaufenen Kilometer eine Spende. Doch der Lauf ist wegen Corona diesmal ausgefallen. Stattdessen gab’s einen Ruanda-Tag, bei dem um Spenden für die Partnerschule gebeten wurde. Dabei sind 3000 Euro zusammengekommen. Mit diesem Geld wird der Partnerschule und Familien geholfen, die durch Corona besonders schwer getroffen sind. Außerdem haben sehr starke Regenfälle in der ersten Jahreshälfte für große Schäden in Ruanda gesorgt. Manche Gebäude der Partnerschule müssen repariert oder gegen ein Abrutschen geschützt werden. Eigentlich wollten sich die Ludwigshafener in den Herbstferien ihre Partnerschule vor Ort mal ansehen, aber das ging auch nicht – wegen Corona. Jetzt können sie nur Geld schicken. Aber es dürfte bei den Freunden in Afrika sehr willkommen sein.