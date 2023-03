Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Liebevoll ausgesucht oder selbstgemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen zusammengestellt. Diesmal zeigen wir, wie man schöne Momente, einen Urlaub oder das Heranwachsen der Kinder, in einem digital selbst gestalteten Fotobuch festhalten kann und was man beachten muss.

Zunächst sollte natürlich ein Anbieter ausgewählt werden. In Drogerie-, Supermärkten oder im Internet finden sich Kooperationen mit großen und auch namhaften Anbietern, unkompliziert