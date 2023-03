Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neben der, die, das und noch ein paar anderen ist „und“ eines der am häufigsten benutzten Wörter in der deutschen Sprache und auch in dieser Zeitung. „Und“ verbindet und fügt zusammen, und „und“ verheißt: Da geht noch was. „Und“ ist auch der Titel eines Zweipersonenstücks von Sean Keller, das am Theaterhaus G7 in Mannheim uraufgeführt worden ist. Und?

Der faszinierende Kreislauf Leben beginnt (und endet) oft im Kreiskrankenhaus. Oder auf dem Weg dahin. Oder in der heimischen Badewanne. Schon in den ersten