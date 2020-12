Seit über 45 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen. Bisher sind knapp 105.000 Euro gespendet worden. Die Aktion läuft noch bis Mitte Januar.

Fall 34: Durch Spenden aus der Aktion 72 werden regelmäßig zahlreiche Materialien zur Förderung der Vorschulkinder im Kinderheim St. Annastift angeschafft sowie Besuche im Freizeitpark oder Klettern im Hochseilgarten ermöglicht. All dies sind wichtige Bestandteile der Therapie. Die Unterstützung der Spender insbesondere zu Festen wie Weihnachten oder Ostern erlaubt es uns die Feste in unseren Gruppen noch schöner zu gestalten oder besondere Wünsche zu erfüllen. „Spenden machen vieles möglich, was sonst nur ein Wunschtraum für unsere Kinder und Jugendlichen bliebe“, erklärt dazu Bereichsleiter Michael Eberhart.

Fall 35: Corona erschwert das Alltagsleben der pflegenden aber auch der betreuten Angehörigen. Eine an Alzheimer erkrankte Frau durfte immer mit zum Einkaufen, suchte dabei aber immer den Kontakt zu Fremden – was derzeit undenkbar ist. Sie zu Hause zu lassen führte zu einer deutlichen Verschlechterung der Situation: Die Einsamkeit Zuhause führte zu Schreikrämpfen und Aggression. Dem Ehemann stand die Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz Ludwigshafen bei und versorgte ihn mir Tipps für den Umgang mit der neuen Situation. Die Alzheimer-Gesellschaft erhält für ihre Arbeit Mittel aus der Aktion 72.

Fall 36: „Multiple Sklerose und mein Beruf – wie soll das nach einer starken gesundheitlichen Verschlechterung noch klappen?“ Diese Frage stellte sich Frau M., die seit einigen Jahren an der Krankheit leidet. Über das Internet erfuhr sie von dem vielfältigen Angebot der Deutschen Multiplen Sklerose Gesellschaft (DMSG). Nach einem Beratungstermin stellte sie gemeinsam mit der Sozialpädagogin einen Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis. Außerdem besuchte sie die von der örtlichen DMSG-Gruppe angebotenen Aktivitäten, Treffen zum Erfahrungsaustausch sowie Wassergymnastik und Trockengymnastik (sofern Corona dies zuließ). Angebote, die sich auch aus Spenden der Aktion 72 finanzieren.

Fall 37: Der Schulanfang und -abschluss sind wichtige Tage für jeden Schüler in der Georgens-Förderschule. Dieses Jahr war das Schulpersonal flexibel und hat gleich mehrere Feiern veranstaltet, damit jeder mit Abstand feiern konnte. Die große Begrüßungs-Sonnenblume und den Abschieds-Ballon gab es natürlich auch. Die Ausgaben für die Feiern wurden mit Spenden wie der Aktion 72 unterstützt, um sie für die Schüler zu besonderen Tagen zu machen.

Fall 38: In einer vom Deutschen Kinderschutzbund in Ludwigshafen betreuten Familie war die rechtliche Unterstützung notwendig. Die Wohnverhältnisse der Familie wurden überprüft. Dies ist jedoch nicht die Kernkompetenz des Kinderschutzbundes. Dieser übernahm deshalb die Aufnahmegebühr der Familie für den Mieterverein. Das Geld dafür stammt aus Mitteln der Aktion 72.

Fall 39: Tim hat ADS. Er ist frustriert, dass er immer wieder gekündigt wird. Da er manchmal etwas langsamer arbeitet, wird er schnell von Mitarbeitern als „dumm und unbeholfen“ hingestellt. Das macht ihm zu schaffen, entmutigt ihn. Sein Selbstbewusstsein leidet darunter. Tim wendete sich deshalb an SeHT (Selbstständigkeitshilfe bei Teilleistungsschwächen). Sein ehrenamtlicher Jobpate bereitete ihn auf die Vorstellungsgespräche vor, bespricht mit ihm den Arbeitsalltag, motiviert ihn zum Durchhalten und vieles mehr. Das Projekt des Vereins wird auch aus Spenden der Aktion 72 finanziert.

Fall 40: Mit der Aktion „Eine Mahlzeit für LU“ in der Corona-Zeit hat das Caritaswerk aus Mitteln der Aktion 72 das Heinrich-Pesch-Haus unterstützt, da dies für viele Menschen in der Stadt eine überlebenswichtige Maßnahme war.

Der Spendenstand am 21. Dezember: 104.895,27 Euro (inklusive Spenden ohne Namen).

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.