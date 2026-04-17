Aufgrund seines schlechten baulichen Zustands soll der Kanal in der Schönaustraße im Stadtteil Oppau saniert werden. Laut Stadtverwaltung muss für die weitere Planung im Vorfeld ein Baugrundgutachten erstellt werden. Die notwendigen Feldarbeiten dazu erfolgen am Montag, 20. April. Hierfür wird beidseitig ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Die Stadtverwaltung bittet darum, Kraftfahrzeuge dann anderweitig abzustellen. Bei Rückfragen steht die Projektleitung des Wirtschaftsbetriebs der Stadt Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Sven Georgens, unter der Telefonnummer 0621 504-6802 zur Verfügung.