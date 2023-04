Die Stadtverwaltung sucht für die kommende Amtszeit ab 1. Januar 2024 noch Jugendschöffen. Die Frist dafür wurde laut einer Pressemitteilung bis zum 30. April verlängert. „Es haben sich aktuell vor allem noch nicht genügend männliche Bewerber gemeldet“, teilt die Verwaltung mit. Um die paritätischen Vorgaben einzuhalten, seien deshalb ausdrücklich männliche Interessierte angesprochen, sich zu bewerben. Wer Jugendschöffe werden möchte, muss zum 1. Januar 2024 mindestens 25 Jahre und höchstens 69 Jahre alt sein. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen und in Ludwigshafen wohnen. Juristische Kenntnisse sind für das Amt nicht erforderlich, teilt die Stadt mit. Dafür werde unter anderem aber ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Vorurteilsfreiheit auch in Extremsituationen, Unparteilichkeit und auch Selbstständigkeit sowie Intuition verlangt. Die Amtszeit dauert fünf Jahre. Bewerbungsformulare können über die Internetseite www.ludwigshafen.de heruntergeladen werden und dann per Post an Stadtverwaltung, Jugendamt, Birgit Schöpf, Westendstraße 17, 67059 Ludwigshafen geschickt werden. Die Zusendung per E-Mail ist möglich an jugendamt@ludwigshafen.de. Ansprechpartner ist Ramon Holweck, Telefon 0621 504-3649.