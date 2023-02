In Ludwigshafen läuft die Vorbereitung der Schöffenwahl für die Amtszeit 2024 bis 2028. Gesucht werden laut einer Pressemitteilung Menschen, die als Volksvertreter an der Rechtsprechung teilhaben wollen. „Schöffen nehmen als ehrenamtliche Richter und Richterinnen in Strafverfahren vor den Amtsgerichten und dem Landgericht verantwortungsvolle Aufgaben wahr. Dazu werden sie von ihrem Arbeitgeber freigestellt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Juristische Kenntnisse seien für das Amt nicht erforderlich, dafür verlange es ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Vorurteilsfreiheit auch in Extremsituationen, Unparteilichkeit, Selbstständigkeit, Intuition, logisches Denkvermögen, Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen und nicht zuletzt Kompromissbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Dialogfähigkeit. „Schöffen in Jugendstrafsachen sollten zudem über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen“, so die Verwaltung. Wer Schöffe werden möchte, muss zum 1. Januar 2024 mindestens 25 Jahre und darf höchstens 69 Jahre alt sein. Wählbar sind nach Angaben der Verwaltung deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen und in Ludwigshafen am Rhein wohnen. Interessierte, die sich vorab entscheiden müssen, ob sie sich bei den Strafgerichten oder den Jugendkammern bewerben möchten, können ihre Unterlagen bis 31. März bei der Stadtverwaltung einreichen. Die notwendigen Bewerbungsformulare können im Internet auf der Seite www.ludwigshafen.de heruntergeladen werden.