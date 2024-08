Im Justizministerium in Mainz hat Minister Herbert Mertin am Dienstag die Ehrennadel des Landes an acht ehrenamtliche Tätige der rheinland-pfälzischen Justiz verliehen. Die Ehrennadel erhielt unter anderen Johannes Graßl aus Ludwigshafen, so eine Mitteilung des Justizministeriums. Als Schöffe im Strafprozess trage Graßl „als Bindeglied zwischen Staat und den Bürgerinnen und Bürgern dazu bei, das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Justiz zu stärken“, so Mertin. Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ist eine Auszeichnung, die am 7. August 1974 durch den damaligen Ministerpräsidenten Helmut Kohl gestiftet wurde. Die Ehrennadel wird für eine mindestens 16-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen oder kulturellen Zwecken oder für vergleichbare Tätigkeiten verliehen.